Freikarten für die Schlagernacht am Flughafen zu gewinnen

NÜRNBERG (pm/vs) - „Hossa, hossa, hossa!“ im Terminal90 im Nürnberger Flughafen findet am Freitag, 7. Juli, die nächste große Schlagernacht statt.

Tickets zu gewinnen

Hier fliegen ab 21 Uhr nicht nur die Löcher aus dem Käse, hier rast das Stimmungsbarometer in schwindelerregende Höhen. Treibende Kraft im Partykarussell ist dieses Mal DJ Mr. Radingo von den Partyaffen. Zu Anfang mit Discofox zum Drehen und später zum Feiern und Mitsingen - aus den deutschen Hitparaden nach Malle und wieder zurück – „Hits, Hits, Hits!“Für dieses Event verlost der MarktSpiegel zehnmal zwei Freikarten. Wer an dem Gewinnspiel mitmachen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Stichwort „Schlagernacht“ an den MarktSpiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg. Auch via E-Mail ist eine Teilnahme unter gewinnspiel@marktspiegel.de möglich. Bitte in der Betreffzeile das Stichwort nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 3. Juli. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.