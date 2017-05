GAINES HALL „Stepp & Swing: Männersache“

Nürnberg : actcenter e.V. |

Gaines Hall, einer der meist gefragten und beliebtesten Darsteller der deutsch-sprachigen Musicalszene gastiert mit einem neuen Programm zum ersten Mal in Nürnberg im Theater ACTelier!

Von der ersten Minute an, wenn sich der Vorhang öffnet und Gaines Hall voller Kraft und sportlicher Energie von der Bühne mitten unter das Publikum steppt, springt ein Funken von ihm zum Publikum über. Deutlich wird so im Verlauf des Abends die unglaubliche Körperbeherrschung und das schier endloses Energiereservoire von Gaines Hall. Ein Muss für alle Stepp- und Tanzfans!“ (Musicalcocktail)

Nach der fulminanten Premiere des für den Welt-Frauen-Tag am Theater Schwerin zusammengestellten Programms bringt Gaines seine neue Show „Stepp & Swing: Männersache“ nach Nürnberg. Alles was (nicht nur) Frauen so mögen. Mit viel Gesang und Tanz, Anekdoten und charmant präsentiert Gaines verschiedene Männer-Typen, auf einer ganz neuen Art: Ein Polizist, ein Rapper, ein Matrose und ein Cowboy singen, tanzen und steppen durch den Abend. Dazu kommt viel Swing nach bester amerikanischer Manier à la Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr.

Dies macht aus der Show ein Erlebnis, weil es eben nicht nur eine reine Stepp und Gesangsshow ist. Unverwechselbare Mimik und Gestik zwischen den einzelnen, erdachten Persönlichkeiten machen auf feurige Art den Handlungsbogen der Show aus. Füße still halten scheint unmöglich. Das Tempo der Choreographien ist rasant und bietet einen neuen Weg den Künstler neu für sich zu entdecken. Stepp, Tanz, Schauspiel und Gesang zwischen Pop, Klassik und Broadway pulsieren in seinem Blut und beweisen einmal mehr die enorme Bandbreite des Künstlers.

ZAC-Rabatt für Abonnenten der Nürnberger Nachrichten, der Fürther Nachrichten mit den angeschlossenen Heimatzeitungen sowie der Nürnberger Zeitung bzw. Nordbayerische Zeitung (nur im Vorverkauf bei den entsprechenden VVK-Stellen).



Tickets:



VVK: www.actcenter.de



AK: 24,- (19,- ermäßigt)



Termin: Freitag, 23.Juni 2017, 20:00 (Einlaß 19:30)



ACT CENTER e.V

Akademie für Musical

Dieselstr. 77

90441 Nürnberg

Info: 0160-98384908