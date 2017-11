Gala der Jonglierkunst

Im Rahmen der 10. Nürnberger Jonglierconvention treten in der Aula der Wilhelm-Löhe-Schule am Samstag, 25. November, Jongleure der Extraklasse auf.

Seit 1999 treffen sich alle zwei Jahre Jongleure aus dem In- und Ausland in den Sporthallen der WLS.Das Treffen hat sich über die Jahre zu einem der größten in Deutschland entwickelt und lockt immer wieder auch herausragende, international gefeierte Bühnenkünstler nach Nürnberg. Der ehemalige Nürnberger, jetzt in Berlin lebende Matthias Romir hat zum fünften Mal die künstlerische Leitung übernommen.Der kreative Autodidakt ist selbst einer der innovativsten Performer der Szene. Er hat eine emotionale Show zusammengestellt, die die erstaunliche Bandbreite zeitgenössischer Objektmanipulation zeigen wird.Gala der JonglierkunstSamstag, 25.11.2017 17:00 PremierenvorstellungSamstag, 25.11.2017 21:00 Zweite VorstellungWilhelm-Löhe-Schule, Deutschherrnstraße 10, 90429 Nürnberg