Geschmacksgeheimnisse: Ein Abend mit Sternekoch Alexander Herrmann

Nürnberg : Thalia Buchhaus Campe |

Alexander Herrmann stellt sein neues Kochbuch ,,Geschmacksgeheimnisse" im Thalia Buchhaus Campe vor und verrät den Gästen seine persönlichen Tipps und Tricks



NÜRNBERG (pm/nf) - Wie verleiht man einem Gericht das gewisse Etwas? In seinem neuen Kochbuch macht sich Alexander Herrmann daran, das Geheimnis des guten Geschmacks zu ergründen. Mit dem richtigen Handwerkszeug und ein wenig Mut kann wirklich jeder die optimale Wirkung aus einem Lebensmittel herausholen und herrliche Geschmacksmomente erzeugen.



Ein besseres Coaching am Herd gibt es nicht. Die Besonderheit liegt im Aufbau des Kochbuchs: In sieben Kapiteln stellt Alexander Herrmann 25 praktische Basisrezepte vor. Diese beinhalten eine genaue Einführung in die Zubereitungstechniken und werden mittels ausführlicher Schritt-für-Schritt-Anleitungen sehr anschaulich erklärt. Die Basisrezepte bilden den Einstieg für die nachfolgenden Rezepte, die zwar ähnlich zubereitet werden, jedoch durch ihre ganz eigenen Geschmacksgeheimnisse variiert und ergänzt werden.



Einfach dabei sein, wenn der Sternekoch seine ganz persönlichen Tipps und Tricks verrät und über die Neueröffnung seines eigenen Restaurants in Nürnberg in der Kulturlounge im Thalia-Buchhaus CAMPE, Karolinenstr. 53, 90402 Nürnberg berichtet.



In Kooperation mit der Kochschule Cookionista (www.cookionista.com) werden kleine Köstlichkeiten serviert.

Donnerstag, 27. April 2017 – 18:30 Uhr

Eintritt: 13 Euro - Karten am ServiceCenter im 3. OG. Infos und Reservierung unter 99208-87 und

www.thalia.de