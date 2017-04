Glückliches Ende eines Instrumentendiebstahls beim Bardentreffen: Benefizkonzert als Dankeschön

Nürnberg : Klara Kirche |

NÜRNBERG (nf) - Das virtuose Instrumentaltrio Cobario mit Herwig Schaffner (wurde schon im Alter von 16 an der Universität Mozarteum Salzburg aufgenommen), Georg Aichberger (Studium an der Musikuniversität Wien) und Jakob Lackner (Unterricht bei namhaften Gitarristen) kommt zurück nach Nürnberg. Und das, obwohl ihre Erinnerungen an Nürnberg getrübt sind.



Was war passiert?

Im Juli 2016 wurden der Band Cobario beim Bardentreffen in Nürnberg nach einem Auftritt Instrumente gestohlen. Bei einer anschließenden Unterstützungsaktion bekamen sie dank ihrer Fans genug Spenden zusammen, um eine neue Geige kaufen zu können (Wert: 15.000 Euro). Dann im Februar 2017 der unglaubliche Anruf aus Nürnberg: Angeblich wurde in einem Keller voller Hehlerware die Geige gefunden. Aufgrund des in der Geige befindlichen Etiketts stießen die Finder auf die Internetseite der Band und erkannten, dass es sich dabei um die gestohlenen Instrumente handeln müsse. Kriminalbeamte stellten die Instrumente sicher und übergaben sie den Musikern. Es waren tatsächlich die beiden Koffer, in denen sich sowohl die Violine als auch die Viola mit den jeweils zugehörigen Bögen befanden. Die Mikrofone inklusive der Funksysteme sowie weitere Gegenstände, welche sich in den Koffern befunden hatten, fehlten jedoch. Zwei der Bögen, die Bratsche und auch die Geige waren leicht beschädigt und mussten beim Geigenbauer repariert werden.



,,Nach dem Instrumentendiebstahl im Sommer haben wir großzügige Unterstützung von Seiten unseres Publikums erfahren. Jetzt, wo die Instrumente wieder zurückgekehrt sind, möchten auch wir etwas an die Gesellschaft zurückgeben", so die Bandmitglieder unisono. Das tun sie auch: Am Montag, 8. Mai, um 20.30 Uhr wird es ein Benefizkonzert in der Kirche St. Klara in Nürnberg geben. Der gesamte Eintrittserlös in Form von freien Spenden wird der alternativen Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V. zugute kommen."



Das mehrfach ausgezeichnete Wiener Instrumentaltrio Cobario tourte mit zwei Gitarren und Violine schon um die halbe Welt und sog dabei stets neue musikalische Inspirationen auf. Deshalb laden die ehemaligen Straßenmusiker auch ihr Publikum immer wieder auf eine musikalische Weltreise ein. Das klingt mal nach staubiger, südamerikanischer Wüste, mal nach tiefgrünen irischen Hügeln und natürlich immer nach dem klassischen Wiener Kaffeehaus. Charmant führen sie dabei mit Wiener Schmäh durch den Abend. Auf ihrem neuen Album „Zehn Welten“ lädt das Trio zu einer musikalischen Entdeckertour ein - jede Komposition eröffnet eine Welt für sich, die Cobario erforscht und erkundet haben.



St. Klara Kirche Nürnberg

Königstraße 64

90402 Nürnberg

Montag, 8. Mai 2017

Konzertbeginn: 20.30 Uhr