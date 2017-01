Große Melodien und faszinierende Momente bei der "Nacht der Musicals" - Karten zu gewinnen

NÜRNBERG - (web) Die schönsten Melodien, die größten Hits und alle Höhepunkte: „Die Nacht der Musicals“ kommt am 17. März nach Nürnberg und wir verlosen 3 mal zwei Karten.

Seit 20 Jahren zieht die Musical-Gala die Zuschauer in ihren Bann. Auf der Reise durch die Welt der Musicals werden Ausschnitte aus Musical-Klassikern und neuen Produktionen präsentiert. Stars der Originalproduktionen lassen ebenso gefühlvolle Balladen aus „Evita“ oder rockige Rhythmen aus „Falco“ erklingen. Aber auch Highlights aus weiteren weltbekannten Produktionen, wie „Tanz der Vampire“, „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Mamma Mia“, Aladdin“ oder „Elisabeth“ stehen auf dem programm.Verfeinert wird die Gala in der Meistersingerhalle durch ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept, ein erstklassiges Tanzensemble und die aufwendig gestalteten Kostüme.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Musicals“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfach hier über den Gewinn-Button mitmachen!!Einsendeschluss ist der 8. Februar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.