Harry Potter in Concert: Tickets für die Premiere in der Meistersingerhalle gewinnen

REGION - "Du bist ein Zauberer, Harry“. Viele kennen und lieben die Geschichten rund um den Zauber-Lehrling Harry Potter - als Bücher wie als Filme. Nun können die Fans auf einer Großbildleinwand im Konzertsaal mitverfolgen, wie Harry sein erstes abenteuerliches Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei meistert, wie er durch unheimliche Gänge und über bewegliche Treppen läuft oder auf einem Zauberbesen Quidditch-Turniere bestreitet.

Tickets für die Premiere am 12. Januar in der Meistersingerhalle gewinnen

J.K. Rowlings erfolgreiche Romane zogen nicht nur weltweit eine ganze Generation in ihren Bann, sondern ließen als achtteiliger Hollywood-Blockbuster auch im Kino Millionen Herzen höher schlagen. In den nächsten Jahren kommt die komplette Filmsaga mit Live-Orchester in die Nürnberger Meistersingerhalle. Los geht es im Januar 2017 mit der Premiere von „Harry Potter und der Stein der Weisen“: einer der größten Kinoerfolge unserer Zeit.Für starke Emotionen sorgen dabei die Liveklänge des Radiosymphonieorchesters Pilsen unter der Leitung von Justin Freer, das die vollständige Partitur von John Williams’ legendärer Filmmusik in all ihrer Dramatik zum Leben erweckt. Hier ist auch erstmals das markante „Hedwig’s Theme“ zu hören, jenes geheimnisvolle düstere Walzermotiv, das in den Nachfolgefilmen zur charakteristischen Hauptmelodie wurde und zuverlässig Gänsehaut hervorruft. Ein Live-Erlebnis der Extraklasse!Donnerstag, 12. Januar 2017, 19:30 UhrFreitag, 13. Januar 2017, 19:30 UhrSamstag, 14. Januar 2017, 15:00 UhrKarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der 0911/4334618Für die Premieren-Vorführung am 12. Januar um 19:30 Uhr verlosen wir zehn mal zwei Tickets. Zum Mitmachen einfach gleich hier auf "Mitmachen" klicken oder alternativ auf Facebook teilnehmen. Teilnahmeschluss ist am 10. Januar. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt per E-Mail bzw. per Facebook-Nachricht. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.