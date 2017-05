HC Erlangen: Family-Day in der Arena Nürnberger Versicherung

Nürnberg : Arena Nürnberger Versicherung |

Am 21. Mai kommt mit der SG Flensburg-Handewitt der Tabellenzweite der „stärksten Liga der Welt“ nach Nürnberg. Der HC Erlangen will an diesem besonderen Tag den Familien seinen emotionalen Sport näherbringen

Hüpfburg, Kettcar-Bahn und vieles mehr

Führungen durch die Arena

Die HC-Lotterie

Versteigerung von Matchworn-Trikots

Sonderangebote aus dem HC-Shop

Der größte Familien-Block der Liga

Autogrammstunde im Anschluss

(Erlangen) - Es ist eines der größten Spiele das der HC Erlangen in dieser Saison noch vor der Brust hat. Beim Duell mit der SG Flensburg-Handewitt hat der fränkische Erstligist direkten Einfluss auf die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft. Ganz Franken und vor allem seine Fans und Familien sollen an diesem Tag ein ganz besonderes Handball-Fest feiern. Der HC Erlangen möchte am 21. Mai 2017 allen Handball-Begeisterten einen unvergesslichen Tag bescheren.Die Nebenhalle der Arena Nürnberger Versicherung, in der sonst Eishockey-Spieler und Eiskunstläufer ihrem Sport nachgehen, verwandelt sich an diesem Sonntag in ein großes Spielparadies. Neben einer Hüpfburg und der Möglichkeit sich Schminken zu lassen oder zu basteln, werden die Kinder vor allem auf der Kettcar-Bahn auf Ihre Kosten kommen. Auf dem großen Rundkurs werden die schnellsten Fahrer ermittelt und mit tollen Preisen aus dem Fan-Shop des HC Erlangen prämiert.Schon am frühen Mittag öffnet die Arena Nürnberger Versicherung ihre Tore für die Kleinen, ihre Familien und die Fans. Der HC Erlangen bietet an diesem Tag ARENA-Führungen an, die die Anhänger hinter die Kulissen einer der größten Multifunktionsarenen blicken lassen. Neben einem Besuch der Mannschafts-Kabine der Mittelfranken kann man auch auf dem Podium der späteren Pressekonferenz Platz nehmen. Nebenbei erfährt man von den Verantwortlichen mit welchem Aufwand die einzelnen Heimspiele im blau-roten „Wohnzimmer“ organisiert werden.Wie in der Vergangenheit stehen auch an diesem Tag die Partner und Sponsoren dem HC Erlangen zur Seite. Gemeinsam ist es gelungen, nicht nur Spiel und Spaß für die Kleinen anzubieten, auch bei der HC-Lotterie warten hochwertige Preise auf alle Besucher des Family-Days. "Die Metropolregion feiert an diesem Tag den Handballsport - denn Sport und Fun begeistert die Menschen und mach der ganzen Famile Spaß“, so Hans-Jürgen Krieg von hl-studios als einer der Partner des HC Erlangen.Eine einmalige Gelegenheit wird es schon vor dem Anpfiff des Duells geben. Der HC Erlangen versteigert sogenannte „Matchworn“-Trikots zu Gunsten der eigenen Fans. Hierbei handelt es sich um originale HC-Trikots, mit der Besonderheit, dass diese auch wirklich von Spielern, vergleichbar mit denen der "Black-Night", getragen wurden. Wer also ein solches Unikat mit nach Hause nehmen und gleichzeitig den Fans des HC Erlangen etwas Gutes tun möchte, der sollte bereits frühzeitig in die Nebenhalle der Arena Nürnberger Versicherung kommen.Auch mit dem Merchandising-Shop wird der HCE seinen Fans erstklassige Angebote unterbreiten, die nur an diesem Tag vor Ort angeboten werden. Vom aktuellen Heimtrikot über die Snap-Backs bis hin zur HC-Schlüsselanhänger, es wird sich lohnen ein bisschen mehr Geld mit in die ARENA zu nehmen.Der HC Erlangen öffnet gegen eine der besten Mannschaften der Welt den wohl größten Familien-Block der Liga und eröffnet damit Familien die Möglichkeit zu einem Sonderpreis das Duell des Aufsteigers gegen den Champions League-Viertelfinalisten zu verfolgen. Beide Kurven im Oberrang stehen zur Verfügung und bieten besten Blick auf das Geschehen und das Spektakel für das die Heimspiele des HCE über die Grenzen Bayerns bekannt sind.Hier geht es zu den Familien-Tickets: http://bit.ly/HCFamilyDAYTickets Als letztes Highlight eines ereignisreichen Tages wird die komplette Mannschaft samt Staff im Anschluss an das Bundesliga-Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt eine Autogrammstunde geben. Jeden Fotowunsch, jede Widmung und Selfi werden die Mannen um Kapitän Michael Haaß ihren Fans erfüllen.Informationen und Zeitplan zum Family-Day: http://www.hc-erlangen.de