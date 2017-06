Historische Motorräder auf dem Norisring 2017

„Es ist wirklich toll, dass wir seit langem auch wieder einmal Motorräder bei uns in Nürnberg begrüßen werden. Und dann auch noch diese Schmuckstücke mit Geschichte. Das erste Motorradrennen fand übrigens 1947 am Norisring statt und schon bald treffen wir uns, wenn man so will, an gleicher Stelle zum 70. Geburtstag wieder“, freut sich Wolfgang Schlosser, Vorstandsvorsitzender des Motorsport Clubs Nürnberg (MCN) und fügt hinzu: „Ein weiteres Highlight, dass wir den Besuchern und Fans dieses Jahr beim 75. Int. ADAC Norisring Speedweekend® präsentieren können.“Da die ursprünglichen Rennen zwischen 1938 und 1976 stattfanden, werden folgende Epochen zu Gast sein: Motorräder der Vorkriegsklasse, der 1950-1968er sowie der 1968-1976er Jahre, die alle dem Originalzustand nahekommen, so die technische Voraussetzung. Und einige von ihnen waren damals bereits bei Norisring-Rennen live vor Ort zu sehen. Hervorheben kann man hier beispielsweise die Adler RS von Adolf Schneider, mit der legendären Startnummer 5. Als damals 24-Jähriger erzielte er damit 1967 Platz 3 in seiner Klasse am Norisring. Und auch Günter Maußner startet am Nürnberger Stadtkurs, ebenso wie Gustav Franke, der unter anderem Werksfahrer des legendären Motorradherstellers Zündapp war. Ebenso werden weitere Fahrer mit besonderen Erfolgen den Besuch beim vierten DTM-Rennwochenende der Saison bereichern: Dazu gehören Bernd Pöllmann (u.a. mehrfacher Alpe Adria Meister), Jürgen Riedel (zweifacher Europameister in der Klasse 1000cc) und Tanja Hentschel (u.a. zweifache Bronze-Europameisterin in der Klasse bis 200cc).Vorabpräsentation in Nürnberg75. Int. ADAC Norisring Speedweekend® 30. Juni – 2. Juli 2017Tickets ab 20 Euro.Weitere Informationen zum Norisring sind im Internet unter www.norisring.de erhältlich. Besucher können ihre Eintrittskarten wie gewohnt persönlich in der Geschäftsstelle, über die Tickethotline unter +49 (0)911 597051 sowie online mit Ticketversand per Post oder als elektronisches PDF-Ticket bestellen.Alle Neuigkeiten rund um den Norisring sowie aktuelle Informationen zur DTM findet man auch auf Facebook und Twitter: www.facebook.com/norisring und twitter.com/norisring