Hitkönigin Cindy Berger und Frankens Schlagerstar Mark Lorenz im Duett

Neuer Song von Cindy Berger & Mark Lorenz: Liebe ist wie ein herrlicher Song



NÜRNBERG/REGION (nf) - Wer kann nicht aus dem Stegreif mitsingen bei Evergreens wie ,,Immer wieder sonntags" oder ,,Wenn die Rosen erblühen in Malaga"? Die Grand Lady des deutschen Schlagergeschäfts Cindy Berger erklomm mit ihrem Gesangspartner Norbert Berger (Cindy & Bert) in den 1970er Jahren in den TV-Shows der damaligen Zeit wirklich jeden Beliebtheitsthron. Kaum eine Musikbox, die nicht mit den Hits der beiden bestückt war. Jetzt hat sie ein neues Projekt gestartet: Mit dem fränkischen Schlagerstar Mark Lorenz entstand ein neues Duett. Erstes Ergebnis: ,,Liebe ist wie ein herrlicher Song".

Sänger und Entertainer Mark Lorenz – stets auf der Suche nach wertvoller und nachhaltiger Musik – unterhält seine Fans gern mit einem abwechslungsreichen Programm. Sein Repertoire umfasst edle Evergreens und stilvolle Chansons aus vier Jahrzehnten, gemischt mit seinen eigenen Erfolgstiteln, die wiederkehrend auf den Playlisten der Schlager- und Unterhaltungsmusik-Radiostationen zu finden sind.Die Sympathiefunken sprangen sofort wechselseitig über, als sich beide Künstler vor einigen Monaten auf einer Veranstaltung begegneten. Nach einem persönlichen Beisammensein, auf dem über mögliche kollektive Projekte gesprochen wurde, wuchs die Idee für ein gemeinsames musikalisches Duett. Für diesen Plan empfahl Mark Lorenz einen Titel, den er im Jahr 2011 mit der Berliner Musikproduzentin Ariane Kranz verwirklichte: ,,Liebe ist wie ein herrlicher Song". Mit seinem Vorschlag landete er einen Volltreffer. Cindy Berger war begeistert! Und so wanderte die Komposition für die Herstellung einer dualen Version in die Hände des Münchner Musikproduzenten Norbert Beyerl. In seinem Tonstudio entstand eine neue, gefühlvolle Fassung des Originalwerkes.,,Liebe ist wie ein herrlicher Song" ist ein rundum gelungenes Produkt, die Stimmen zweier Interpreten, die vertrauensvoll im Einklang sind, geben dem Song jenen Charakter, den ein richtig gutes Schlagerlied benötigt. Die zahlreichen Fans werden nach dieser poetischen Duettaufnahme von Cindy Berger & Mark Lorenz gespannt auf eine Fortsetzung dieses Konzepts warten.,,Liebe ist wie ein herrlicher Song" kann man sich u.a. auf Amazon herunterladen.