Hofflohmärkte zwischen Mercado und Marienbergpark

Nürnberg : schohofloh |

Wir freuen uns darauf, dass in diesem Jahr erstmals in unserem Viertel ein "Schohofloh" stattfindet. Dann öffnen unsere Höfe, Gärten und Garagen für alle Neugierigen, Googerer und Trempler, die auf der Suche nach längst versunkenen Schätzen sind und das Viertel besser kennenlernen wollen. Die beliebten Hofflohmärkte jetzt also auch in Schoppershof /Marienberg am Samstag, 20.5.2017 von 9-16h!