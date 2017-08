Im Naturgartenbad ist der Sommer zu Ende

NÜRNBERG (pm/nf) - Wegen der schlechten Wetterprognosen ab Donnerstag, 31. August 2017, ist das unbeheizte Naturgartenbad an diesem Tag zum letzten Mal geöffnet und bleibt ab Freitag, 1. September 2017, geschlossen.



Die beheizten Freibäder von NürnbergBad, Stadion- und Westbad, sind weiterhin geöffnet. Das Stadionbad geht später in die Winterpause und ist erst am Sonntag, 10. September 2017, das letzte Mal geöffnet. Für das Westbad wird das voraussichtlich auch der letzte Badetag sein. Falls sich das Wetter aber wieder bessern sollte, lässt NürnbergBad das Westbad noch länger offen. Das wird rechtzeitig auf www.nuernbergbad.de bekanntgegeben.