Ist das jetzt ,,Igitt!" oder eine echte Alternative?

Nürnberg : Thalia Buchhaus Campe |

Mega-Trend ,,Insektenfood“ – Probieren am 10. Juni 2017



NÜRNBERG (pm/nf) - Insekten gelten in Asien und Afrika bereits heute als Delikatessen. Nicht zuletzt wegen ihres hohen Nährwerts und der umwelt-freundlichen Aufzucht werden Speiseinsekten unter Experten als die Nahrung der Zukunft betrachtet. Probieren Sie doch mal!



Die knusprigen Snacks, exotischen Vorspeisen, vielfältigen Hauptspeisen und süßen Dessertkreationen, die Andreas Knecht und Edith Horvath in ihrem Kochbuch vorstellen beweisen, wie lecker Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmer schmecken können. Selbst probieren und spannende Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Insektenarten, deren Verwendung, Einkauf, Kulinarik, Gesundheit, Ökologie und Ökonomie gibt es in der Kulturlounge im Thalia-Buchhaus CAMPE (Karolinenstr. 53) zu erfahren.



„Köstliche Insekten“

Buchpräsentation und Degustation mit den beiden Autoren Andreas Knecht und Edith Horvath, Samstag, 10. Juni 2017, 15 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Mehr Infos unter

www.thalia.de