Japans Sensationstrommler TAO am 31. Januar in Nürnberg: Tickets gewinnen

NÜRNBERG - Explosiv und dennoch klassisch. Ursprünglich und trotzdem modern. Millionen Zuschauer konnte das japanische Trommel-Ensemble TAO bereits bei Gastspielen weltweit begeistern. TAO verbindet in einer perfekten Performance die jahrhundertealte, überlieferte Wadaiko-Kunst mit Elementen der POP-Musik, eingebunden in eine minutiös darauf abgestimmte Choreografie. TAO hat japanische Trommelkunst neu definiert und sind die unbestrittenen Meister dieser alten japanischen Kunstform. Im Januar kommen die Sensationstrommler in die Nürnberger Meistersingerhalle.

Die furiosen Rhythmen, die sich zu einem aufpeitschenden Trommelgewitter steigern, dargeboten mit außerordentlicher Präzision, Wucht und Ausdauer, haben eine – im wahrsten Sinne des Wortes – durchschlagende Wirkung. TAO ist mehr als ein atemberaubendes Klangerlebnis, TAO ist überquellende Lebendigkeit und enorme Musikalität. Eine einzigartige Performance - eine Mischung aus musikalischer Meditation und wilder Kampfkunst, gekrönt von einer exzellent dargebotenen Choreografie.Das aktuelle Programm „The Samurai of the Drum" verbindet auf beeindruckende Weise Tradition und Moderne und zeigt ein Wechselspiel zwischen tiefem Grollen der riesenhaften Wadaiko-Trommeln und zarten, zerbrechlichen Momenten voll lyrischer Schönheit – eine Show, die einen einzigartigen globalen Beat versprüht.