Jazz für Kinder: NUEJAZZ-Combo featuring Alexandra Rauh

Tanzabenteuer Jazz- eine musikalisch Entdeckungsreise mit dem Körper

Wie bewegt man sich durch einen Dschungel, wie auf einem fremden Planeten? Kannst Du wie ein Mixer tanzen oder wie ein Elefant? Das und vieles mehr kannst Du bei unserem Tanzabenteuer, dass mit Musik erst so richtig in Fahrt kommt, ausprobieren. Allein oder mit anderen Kindern kannst Du auf eine Entdeckungsreise mit Deinem Körper gehen und erleben was in Dir steckt.Für Familien mit Kindern ab 0 Jahren geeignetEintrittspreise: Normal: 8.00 € / Ermäßigt: 6.00 €Ermäßigung für: Nürnberg-Pass 4,00 €. Die ermäßigten Preise gelten für Schüler/-innen, Studierende, Inhaber/innen der Bayerischen Ehrenamtskarte und Bundesfreiwilligendienst. Entsprechende Nachweise bitte vorlegen.Veranstalter: Kulturbüro Muggenhof