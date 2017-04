Jede Menge Spaß im Kult Fotobus® bei der Blauen Nacht

Der Fotoausdruck erfolgt prompt, wie vom guten alten Fotoautomaten bekannt. Dazu kann man, je nach gebuchtem Ausstattungspaket, die Selfies zusätzlich zum Fotoausdruck direkt über ein iPad-Terminal uploaden und mit Freunden oder Kollegen in den sozialen Netzwerken teilen.Nachdem die legendäre erste Version des VW Bus zwischen 1950 und 1967 gebaut wurde, hat diese Baureihe wie kein anderes Auto Generationen geprägt und seinen Besitzern Freiheit geschenkt. Ob Wirtschaftswunder, Woodstock oder Wellenreiten, der Bus war dabei und hat die Menschen glücklich gemacht. „Wir verkaufen keine Fotos, sondern Erlebnisse, die glücklich machen und so zu persönlichen Erinnerungen und schönen Momenten im Leben werden“, erklärt Wilfried Pohl, Betreiber des Kult Fotobus®. Er befasst sich seit vielen Jahren in seiner Freizeit leidenschaftlich mit Oldtimern.www.kultfotobus.de, auf Facebook, Twitter und Instagram #bleibtunvergessen