Jetzt ist Halbzeit beim fränkischen Karneval

REGION (pm/vs) - Die Zeit eilt dahin und so ist bereits wieder Halbzeit beim fränkischen Karneval 2017. Viele Vereine und Gruppen haben tolle Angebote im Programm, damit Faschingsfreunde voll auf ihre Kosten kommen.

Traditionell veröffentlicht der MarktSpiegel in der närrischen Zeit wieder seinen Faschingskalender mit wichtigen Terminen aus der Region.

Freitag, 3. Februar

Samstag, 4. Februar

Sonntag, 5. Februar

Freitag, 10. Februar

Samstag, 11. Februar

Sonntag, 12. Februar

Samstag, 18. Februar

Sonntag, 19. Februar

Donnerstag, 23. Februar

Samstag, 25. Februar

Dienstag, 28. Februar

• Gardetreffen der Fränkischen Karnevalsgesellschaften um 20 Uhr in der Rangauhalle in Wendelstein-Kleinschwarzenlohe• Kinder-Fastnacht des SCC Schwand im Jubiläumsjahr „55 Jahre SCC Schwand“ um 14 Uhr im Sportheim Schwand• Große Prunksitzung der Knoblauchsländer KG Buchnesia um 19 Uhr im Festsaal des Maritim-Hotels• Benefizprunksitzung der FG Feucht-fröhlich e.V. um 19.11 Uhr zu Gunsten der Lebenshilfe Nürnberger Land in der Karl-Diehl-Halle in Röthenbach an der Pegnitz• Große Prunksitzung der Dresdensia e.V. Nürnberg um 19.11 Uhr im Gesellschaftshaus Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der FG „Grün-Weiß“ Die Lustigen Wenden e.V. um 13.30 Uhr in der Rangauhalle in Wendelstein-Kleinschwarzenlohe• Seniorenfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 15.11 Uhr im Käthe-Reichert-Heim, Helenenstraße 14• Seniorenprunksitzung der Steiner Schlossgeister um 14.33 Uhr in der TSV-Halle in Stein• Kinderfasching der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. um 15.30 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr beim SG Nürnberg-Fürth, Regelsbacher Straße 56 in Nürnberg• Nachmittags-Prunksitzung der FG „Grün-Weiß“ Die Lustigen Wenden e.V. um 14.11 Uhr in der Rangauhalle in Wendelstein-Kleinschwarzenlohe• Seniorensitzung des SCC Schwand im Jubiläumsjahr „55 Jahre SCC schwand“ um 14 Uhr im Sportheim Schwand• Kinderfasching der Eibanesen um 15 Uhr im Restaurant Palmengarten, Donaustraße 25 b• Kinderfasching der Steiner Schlossgeister um 14.33 Uhr in der TSV-Halle in Stein• Kinderfasching der Narrlangia Rot-Weiss e.V. KG Erlangen um 14.30 Uhr bei der Spielvereinigung Erlangen, Kurt-Schumacher Straße 11 in Erlangen• Kinderfaschingsball der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 15 Uhr im Wirtshaus des TSV Falkenheim• Prunksitzung der FG Die Eibanesen e.V. mit Verleihung der „Eibanesen-Perle“ an den bayerischen Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Gartenstadt Nürnberg, Buchenschlag• Kappenabend um 20 Uhr im Sportheim Schwand• Faschingsnachmittag für Eltern mit Kindern bis fünf Jahre in der Evangelischen Familien-Bildungsstätte, Leonhardstraße 13, Stein bei Nürnberg• Prunksitzung der FG Feucht-fröhlich e.V., Feucht um 19.11 Uhr in der Reichswaldhalle Feucht• Prunksitzung der Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr im Pfarrsaal St. Wolfgang, Friesenstraße 19A• Prunksitzung der Steiner Schlossgeister um 19.11 Uhr in der Paul-Metz-Halle in Zirndorf• Kinderfaschingsball der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 14 Uhr im Wirtshaus TSV Falkenheim• Kinderfasching der Eibanesen um 15 Uhr im Restaurant Palmengarten, Donaustraße 25 b• Seniorenprunksitzung der FG Feucht-fröhlich e.V. zusammen mit der Gemeinde Feucht um 15 Uhr in der Reichswaldhalle Feucht• Kinderfasching der Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr im Pfarrsaal St. Wolfgang, Friesenstraße 19A• Kindermaskenball der KG Muggenesia Nürnberg e.V. um 14.30 Uhr in der Sporthalle SC 04 Maxvorstadt, Rollnerstraße 99• NCN-Kinderfasching um 15 Uhr in der Georg-Lang-Halle des ESV Flügelrad, Finkenbrunn 145• Kinderfasching der FG Bretonia 11er Rat 1981 e.V. Nürnberg um 14.30 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 14 Uhr in der AWO-Thek, Karl-Bröger-Straße• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr, Tulpenweg 60, Burgfarrnbach• Kinderfasching der KG Die Schwabanesen e.V. um 14 Uhr im Markgrafensaal, Ludwigstraße 16, Schwabach• 1. Ladys Night der KG Blau-Rot Unterasbach e.V. um 19 Uhr im Pfarrsaal Oberasbach, St.-Johannes-Straße 4• Großer Faschingszug des SCC Schwand mit vielen befreundeten Karnevalsgesellschaften mit Start um 14 Uhr am Schwanstettener Rathaus• Kinderfasching der Eibanesen um 15 Uhr beim SV Maiach, Finkenbrunn 161• Seniorenprunksitzung der Narrlangia Rot-Weiss e.V. KG Erlangen um 14 Uhr im Pfarrsaal St. Xystus, Kolpingweg 16, Erlangen/Büchenbach• Weiberfasching des SCC Schwand im Jubiläumsjahr „55 Jahre SCC Schwand“ um 20 Uhr im Sportheim Schwand• Prunksitzung des SCC Schwand im Jubiläumsjahr „55 Jahre SCC Schwand um 19 Uhr im Gemeindezentrum Schwanstetten• Kinderfasching der Eibanesen um 15 Uhr im Restaurant Palmengarten, Donaustraße 25 b• Rockfasching mit „Blu Wolf“ um 20 Uhr im Bürgertreff Nürnberg-Gebersdorf, Neumühlweg 2• Faschings Kehraus des SCC Schwand um 19 Uhr im Sportheim Schwand• Faschingskehraus mit Beerdigung des Prinzen Karneval der Eibanesen um 19 Uhr im Restaurant Palmengarten, Donaustraße 25 b• Fasching im Fürthermare Spaßbad von 13 bis 17 UhrDie Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, in Nürnberg statt. Alle Termine und Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.