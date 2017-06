Jetzt noch Tickets für den Norisring sichern: Last Minute Ticket-Aktion für DTM-Rennen

NÜRNBERG - Nur noch eine Woche bis zum Norisring, dem Highlight im DTM-Rennkalender. Vom 30. Juni bis 02. Juli macht der Rennzirkus Station in Nürnberg und bringt zahlreiche Highlights auf und abseits der Strecke mit. Wer noch keine Tickets hat, kann jetzt noch zu Sonderkonditionen zuschlagen!

Auf dem Nürnberger Stadtkurs zählen die DTM-Piloten zu den absoluten Stammgästen. Es ist die Atmosphäre, die diese Veranstaltung zu etwas Besonderem macht: Der Norisring ist der einzig verbleibende Stadtkurs in Deutschland und die Zuschauer können von der legendären Steintribüne nahezu die komplette Strecke einsehen. Das sollte sich niemand entgehen lassen!Um jetzt noch dabei zu sein, lockt eine besondere Last Minute Ticket-Aktion. Bis Donnerstag, den 29.6., gibt es zu jedem Ticket für die Steintribüne Kategorie Silber (Tages- oder Wochenendticket) ein kostenloses DTM Fan-Package gratis dazu. Das Package enthält ein DTM-Shirt, eine Cap sowie ein Sitzkissen. Vorsicht: Nur solange der Vorrat reicht! Die Ticket-Aktion ist online unter www.norisring.de mit dem Aktionscode NORSPECIAL2017 verfügbar. Der Aktionscode kann auch beim direkten Kauf in der Geschäftsstelle des MCN in der Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg oder der Tickethotline 0911/597051 eingelöst werden.