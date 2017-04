Judo-Nachwuchs: Darja Dorowskich ist das Talent des Monats

Aufgrund ihrer sportlichen Leistungen hat der Bayerische Judoverband Darja Dorowskich für das U18 Europacupturnier in Zagreb nominiert. Ihr aktuellster Erfolg: Beim Europacup Turnier der U18 in Teplice am 8. April diesen Jahres erkämpfte sie den 3. Platz. Der mit 500 Euro dotierte Preis zum Talent des Monats hat das Unternehmen Fries Rechtsanwälte gesponsert. Die Preisübergabe fand am Mittwoch, 19. April 2017, in der Judoabteilung des Vereins Jahn Nürnberg 2012 e.V. statt. Rechtsanwalt Dr. Andreas Schröder freute sich, Darja Dorowskich den Scheck beim Judo-Training zu überreichen.Die Förderinitiative Team Nürnberg ist ein Netzwerk von Partnern aus Sport und Wirtschaft. Die Fördermitglieder unterstützen den lokalen Breiten- und Leistungssport unter dem Motto „Wirtschaft und Sport gemeinsam für ein leistungsstarkes und bewegungsfreundliches Nürnberg!“. Koordiniert wird die Netzwerkarbeit vom SportService der Stadt Nürnberg.