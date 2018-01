Julia Görges ist der Star beim NÜRNBERGER Versicherungscup!

NÜRNBERG (mask) - Das wird der Tennis-Hammer des Jahres 2018: Deutschlands Nummer 1 schlägt in Nürnberg auf!

Der NÜRNBERGER Versicherungscup findet heuer vom 19. bis 26. Mai statt. Als erste Spielerin sagte Julia Görges ihre Teilnahme zu! „Ich freue mich, vor heimischem Publikum aufschlagen zu dürfen“, sagt die 29-jährige Fed-Cup-Spielerin. Sie war bereits dreimal am Start und möchte nun endlich auch den Titel gewinnen. Für Turnierveranstalterin Sandra Reichel geht ein Wunsch in Erfüllung: „Jule zählte schon immer zu den absoluten Publikumslieblingen in Nürnberg. Nach ihrer fantastischen Saison gehört sie sicher auch zum engsten Favoritenkreis." Die aus Bad Oldesloe stammende Wahl-Regensburgerin hat nach ihrem Turniersieg in Auckland gerade in der Tennis-Weltrangliste die beste Platzierung ihrer gesamten Karriere erreicht, kletterte in der Woche vor den Australian Open von Platz 14 auf 12! „Wer Weltklasse-Damentennis aus nächster Nähe erleben möchte, ist beim NÜRNBERGER Versicherungscup richtig. Ein Ticket für dieses familiäre WTA-Turnier wäre für große und kleine Tennisfans ein ideales Geschenk“, ist Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER Versicherung, überzeugt. Momentan gibt's sogar noch 15 Prozent Frühbucherrabatt. Auch Nürnbergs Sportbürgermeister Dr. Klemens Gsell hebt derweil die stetig gestiegene Bedeutung des Turniers für die Stadt hervor. Und er ergänzt: ,,Für die sechste Auflage wünsche ich dem Turnier einen neuen Zuschauerrekord."Alle Infos, Tickets, Spielpläne gibt es im Internet.