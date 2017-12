Julie And the Banned im Zeltnerschloss

Nürnberg : Kulturladen Zeltnerschloss |

NÜrnberg (li) Ort: Kulturladen Zelnerschloss, Gleißhammerstr. 6, Nürnberg





Am Freitag, den 8.12., um 20 Uhr ist Julie And The Banned mit dem Programm "It’s Glühwein Time" im Zeltnerschloss.



Julie And The Banned, eine spannende und originelle Kombination von Neuem und Altbewährtem. Retro-Popmusik mit Jazzfeeling und ein Jazz, der leicht die Zuhörer findet. Julie singt Hits von Ella Fitzgerald, über Elvis bis zu den Talking Heads und an diesem Abend exclusiv internationale Weihnachtshits, die Sie in dieser Form noch nie gehört haben.

Julie Weigand (voc), Helen Gibson (p, voc), Norbert Weigand (tub)



Vorverkauf:

Kulturinformation, Königstr. 93, Tel.: 0911 / 231-40 00 und unter www.reservix.de



Reservierungen im Kulturladen unter Tel.: 0911 / 47 29 45.