„freeze@ease“ im Kulturgarten



NÜRNBERG (pm/nf) - Die Grillsaison 2018 wird bei Lagerfeuer & Co. am Donnerstag, 8. Februar, ab 17 Uhr im KulturGarten des KunstKulturQuartiers, Königstraße 93, eröffnet. Kalt aber herzlich geht „freeze@ease“ in die fünfte Runde.

Damit die letzten kalten Tage noch einmal zu schönen Erinnerungen werden, bevor der Frühling vor der Tür steht, wartet DJ Willi mit elektrisierenden Sounds auf alle, die sich auch bei frostigen Temperaturen die gute Laune nicht nehmen lassen. Auch das Entertainment kommt nicht zu kurz: Der Schwarze Strahler will mit seiner Poi-Performance zu den wummernden Sounds des Chiptunes-Künstlers irq7 für Begeisterung sorgen. Dazu gibt es Leckeres vom Grill, Stockbrot, Marshmallows und heiße Getränke wie Hot Caipi oder Aperol – natürlich serviert vom KulturGarten-Team. Und das Beste: Das Alles kann man unter freiem Himmel am Lagerfeuer genießen – bei freiem Eintritt.