Karfreitagsgottesdienst in St. Sebald live in der ARD

Nürnberg : St. Sebald |

NÜRNBERG (pm/nf) - Im Karfreitagsgottesdienst von St. Sebald wird das Werk „Wahrlich, ein Mensch - Drama sacra nach Worten über und an Jesus von Nazareth am Tag seines Todes“ von Peter Wittrich uraufgeführt. Der Gottesdienst wird live in der ARD übertragen.



Peter Wittrich ist Professor für Musiktheorie an der Hochschule für Musik München. Das Werk hat die Besetzung Chor, Orgel, Schlagzeug und Bläserquintett. Die Textgrundlage hat der Nürnberger Regionalbischof Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche aus Werken des Alten und Neuen Testaments zusammengestellt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern wird er die sechs Teile des Drama Sacra in einer Dialogpredigt auslegen.



Der Fernsehgottesdienst in St. Sebald findet statt am Karfreitag, 14. April 2017 von 10 bis 11 Uhr statt.