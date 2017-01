Karten für Bee Gees-Musical "Massachusetts" zu gewinnen

NÜRNBERG - (web) „Massachusetts“ ist einer der großen Welthits der Bee Gees. Das gleichnamige Musical verneigt sich vor dem Lebenswerk der Gebrüder Gibb. Wir verlosen zehn mal zwei Karten für das Gastspiel in Nürnberg am 9. Februar.

Zweifelsohne sind die Bee Gees eine der größten Popbands aller Zeiten, Markenzeichen der Brüder Robin, Maurice und Barry Gibb war der unverkennbare dreistimmige Falsettgesang. Aber auch das einzigartige Gespür für die richtige Melodie machte die drei Brüder mit Songs wie „Massachusetts“, „How deep is your love“ oder „Stayin‘ Alive“ zu Weltstars.Das Musical erzählt nicht nur die einzigartige Erfolgsstory, sondern verneigt sich mit Liebe, Hingabe und Respekt vor dem Lebenswerk der Bee Gees. Dabei sind es ebenfalls drei Brüder - Walter, Davide und Pasquale Egiziano - die nicht nur stimmlich und optisch ganz nah am Original sind. Die „Italian Bee Gess“, wie sie sich offiziell nennen, sorgen mit ihrem Charisma für eine authentische Show.Wer Karten für das Musical „Massachusetts“ in der Meistersingerhalle Nürnberg gewinnen möchte, schreibt eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Bee Gees“, Burgschmietstr. 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfach hier über den Gewinn-Button mitmachen!!Einsendeschluss ist der 6. Februar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.