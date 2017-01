Karten für das Musical "Phantom der Oper" zu gewinnen

NÜRNBERG - Musicalfans dürfen sich am 30. Januar auf die große Originalproduktion „Phantom der Oper“ freuen. Wir verlosen drei mal zwei Karten für das Gastspiel in Nürnberg.

Gewinnspiel

In den Tiefen des altehrwürdigen Pariser Opernhauses treibt ein Phantom sein Unwesen, welches weder vor Erpressung noch vor Gewalt zurückschreckt. Einzig die junge Sängerin Christine Daaé rührt das zerrissene Herz der Bestie.Die Central Musical Company bietet in ihrer Inszenierung in deutscher Sprache dem Publikum mit viel Charme, Leidenschaft und Humor, eine unvergleichbare Version des Stückes - mit einem großen Orchester und einem 40-köpfigen Darstellerensemble. Aufwendige Kostüme und ein vielfältiges Bühnenbild vervollständigen die Aufführung in der Meistersingerhalle.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Phantom“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfch hier über den Gewinn-Button mitmachen.Einsendeschluss ist der 19. Januar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.