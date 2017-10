Karten für den Ball der Polizei zu gewinnen!

NÜRNBERG (pm/nf) - Der Ball der Polizei hat bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine lange Tradition. Nach 20 Jahren ,,Polizeifest" wurde die Veranstaltung im Jahr 2006 in ,,Ball der Polizei" umbenannt, um den festlichen Charakter des Abends zu betonen. In diesem Jahr findet der Gala-Abend mit Tanzmusik und Showprogramm am Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr, in der Meistersingerhalle statt. Der MarktSpiegel verlost für den Ball der Polizei fünf mal zwei Eintrittskarten.

Zum Ball der Polizei sind alle eingeladen, die eine Tanzveranstaltung mit umfangreichem Musik- und Showprogramm schätzen. Durch die erstklassige Tanzmusik und der großzügigen Tanzfläche wurde der Ball der Polizei zum Geheimtipp für alle, die gerne tanzen und/oder sich durch ein abwechslungsreiches Showprogramm unterhalten lassen möchten. Die Bar und der Biergarten im Foyer bieten viele Möglichkeiten, mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen und den Abend kulinarisch zu genießen. Zu den rund 1.000 Gästen gehören traditionell viele Prominente aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.Erstmals wird beim diesjährigen Ball der Polizei die MFL Big Band auftreten. Die Musikfreunde Lauf (MFL) gründeten vor über 40 Jahren eine Blaskapelle, aus der sich im Lauf der Zeit die angesehene Big Band entwickelte und heute sehr anspruchsvolle und ansprechende Tanzmusik spielt.Seit mehr als zehn Jahren begeistert die Partyband small talk ihr Publikum. Die zwei stimmgewaltigen Frontleute wissen, wie man das Publikum anheizt. Unterstützt von den zwei hochkarätigen Instrumentalisten sorgt das Sänger-Duo bei jeder Feier für die richtige Stimmung und lockt auch so manchen Bewegungsmuffel auf die Tanzfläche.Einer der Höhepunkte des Abends werden sicherlich die Freestyle Artists sein. Präsentiert wird eine Akrobatik-Show der Weltklasse mit artistischen Salti, Tricks und Elementen aus dem Basketball-Spiel. Es scheint, als würde die Basketball Show der Freestyler die Schwerkraft außer Kraft setzen. Absolute Vollprofis mit perfekter Ballbehandlung und Körperbeherrschung kreieren eine außergewöhnliche Show und sorgen für einzigartige Stimmung.Karten für das Showerlebnis gibt es über die Internetseite www.BallderPolizei.de oder über die Hotline 0176/2828626. Dank der vielen Sponsoren werden die Karten für 39 Euro angeboten.Für den Ball der Polizei am 21. Oktober (20 Uhr) in der Meistersingerhalle verlost der MarktSpiegel fünf mal zwei Karten. Eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort ,,Ball der Polizei" als Betreff) senden oder gleich auf dieser Seite online mitmachen. Einsendeschluss ist der 17. Oktober 2017, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Gleich hier online mitmachen!