Karten für die Mitsing-Show "You sing" gewinnen

NÜRNBERG - Die einzigartige Mitsing-Show „You Sing“ macht am 5. Februar in Nürnberg in der Meistersingerhalle Station und wir verlosen zehn mal zwei Karten.

Gewinnspiel

Kann man seine Leidenschaft am Singen mit mehreren Leuten in einem großen Chor teilen, macht es besonders viel Spaß. Das dachten sich auch die Macher von „You Sing - Du bist der Chor“. Unter der Anleitung der beiden Chorleiter Michael Betzner-Brandt und dem Ex-“Bros’Sis“-Frontmann Giovanni Zarrella, begleitet von einer hochkarätig besetzten Live-Band, wird jeder einzelne Teilnehmer in der jeweiligen Konzerthalle zum Star, jede Stimme zum Teil des großen Chors. Die Texte werden auf riesigen LED-Leinwänden eingeblendet, gesungen wird quer durch alle Musikrichtungen.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „You Sing“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfach hier über den Gewinn-Button mitmachen!Einsendeschluss ist der 26. Januar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.