Karten für die Sensations-Show von Hans Klok in Nürnberg zu gewinnen

NÜRNBERG - (web) Das wird ein wahrhaft magischer Jahresanfang. Am 11. Januar gastiert mit Hans Klok einer der weltbesten Magier und Illusionisten in Nürnberg und der MarktSpiegel verlost gemeinsam mit ARGO Konzerte zehn mal zwei Karten.

„House of Mystery“ heißt die brandneue Sensationsshow, die der Holländer mit mystischen Elementen, verblüffenden Illusionen und beeindruckenden Effekten inszeniert. Absolute Hochspannung und Gänsehaut inklusive.Eingebunden in eine fiktive Story um den Illusionisten Alfredo Cordi, der einst die besten Magier der Welt in sein Haus lud und dort lebendig begrub, präsentiert Klok die komplette Bandbreite spektakulärer Illusionen. Von der subtilen Kunst des Gedankenlesens, bis hin zur Hommage an Alfred Hitchcocks „Psycho“. Da schweben Menschen durch den Raum, Schwerter klirren, Vampire, Zombies, Geister und „Haunted Dolls“ machen die Bühne zu einem mystischen Ort.Special Effects und ein beeindruckendes Bühnenszenario runden die Show ab, und entführen das Publikum, dem eine aktive Rolle zukommt, in die geheimnisvolle Welt des „House of Mystery“.Für die Vorstellung (20 Uhr) in der Meistersingerhalle verlosen wir zehn mal zwei Karten. Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Klok“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfach: Hier auf den Gewinnn-Button klicken.Einsendeschluss ist der 13. Dezember, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.