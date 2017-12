Karten für heiße Tanzshow "Don't Stop The Music" in Roth zu gewinnen

ROTH - (web) Mit viel Schwung und heißer Musik startet die Kulturfabrik Roth ins neue Jahr. Für die explosive Tanzshow „Don‘t stop the Music“ am 12. Januar verlosen wir fünf mal zwei Karten.

Nein, das ist nicht irgendeine weitere Tanzshow. Vielmehr hat die international bekannte Choreographin Maricel Godoy eine hochkarätige und vielfältige Gruppe von Ausnahmetänzern zusammengestellt, die in einer atemberaubenden Show auch die Entwicklungsgeschichte des Tanzes aufzeigt.Und so wird mit Steptanz, Swing, klassischem Ballett, Breakdance, modernem Freestyle oder auch Streetdance die Entwicklung der einzelnen Tanzstile präsentiert. Deshalb auch der Untertitel der Show: „The Evolution of Dance“Und der Knüller: Dazu gibt es die großen Hits der Rock- und Popgeschichte als Soundtrack - von Elvis über die Beatles, Bee Gees, Madonna bis hin zu Michael Jackson, Lady Gaga oder Rihanna.Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Dance“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfach: Hier auf den Gewinn-Button klicken.Einsendeschluss ist der 13. Dezember, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.