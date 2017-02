Karten für "L'Eterno" zu gewinnen - Gregorianischer Gesang trifft Pop und Klassik

NÜRNBERG - Wenn gregorianische Choräle auf zeitlose Titel aus Klassik, Pop und Rock treffen, dann ist "L'Eterno" in der Stadt. Am 30. April ist die Gruppe in Nürnberg in der Meistersingerhalle und wir verlosen drei mal zwei Karten für das außergewöhnliche Gastspiel.

Gewinnspiel

Handverlesene Stimmen aus dem Klassik- und Pop- Genre eingebettet in einem Musik- Quintett präsentieren in einem inspirierenden Live-Konzert den Sound in der Tradition des Gregorianik-Pop. Mehr als 200 Jahre Musikererfahrung vereint auf einer Bühne. Alles im Konzert wird live gespielt und gesungen."L'Eterno" besticht neben dem beeindruckenden Live-Konzert Erlebnis durch eine inspirierende Atmosphäre. Diese wird illuminiert durch eine gefühlvolle Lichtshow unterstützt durch ausgesuchte Showeffekte.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Eterno“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfach hier über den Gewinn-Button mitmachen.Einsendeschluss ist der 15. Februar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.