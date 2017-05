Karten für Sinatra-Dinner-Show zu gewinnen

NÜRNBERG - Zu einer kulinarisch-musikalischen Reise mit den Songs von Frank Sinatra lädt am 3. Juni (19.30 Uhr) das Maritim Hotel in Nürnberg ein. Wir verlosen 3x2 Karten für die Sinatra-Dinner-Show.

Und so geht's:

Der Sänger Jens Sörensen präsentiert an diesem ganz besonderen Abend nicht nur Songs eines der größten Entertainers aller Zeiten. Er schmückt die Pausen auch noch mit amüsanten Geschichten aus dem Leben von Sinatra.Und natürlich wird zur unvergessenen Musik von Frank Sinatra auch ein Menü in drei Gängen serviert. Dazu gibt es einen Starter, ausgewählte Getränke und einen Abschlussdrink.Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Sinatra“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfach hier über den Gewinn-Button mitmachen.Einsendeschluss ist der 17. Mai, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.