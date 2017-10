Karten gewinnen: Deutschlands erfolgreichstes Simon & Garfunkel Tribute Duo kommt nach Nürnberg

NÜRNBERG (pm/nf) - Lieder wie „Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ und „Mrs. Robinson“ machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Das Duo „Graceland“ lässt die Musik der großen Meister aus den USA wieder lebendig werden – Augen zu und träumen. Oder: Augen auf und Eintrittskarten gewinnen!

„Nahe dem Original ohne zu kopieren“ heißt die Devise des Duos. „Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich“. Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und den Anspruch an sich selbst, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu bieten, spielen die beiden sympathischen Musiker ausverkaufte Konzerte.In Zusammenarbeit mit dem großen Orchester der Philharmonie Leipzig präsentieren sie eine der größten Musikproduktionen Deutschlands. Mit Band und Streichquartett europaweit auf Tour durchstreifen sie die gefühlvollen Lieder und ,,rocken" an anderer Stelle ihr Publikum. Außerdem sind sie Gastmusiker auf dem preisgekrönten Kreuzfahrtschiff MS Europa 2.Ein Abend mit Graceland ist nicht nur etwas für Nostalgiker, die gerne ihre alten Platten oder CDs aus dem Regal holen. Die Lieder von Simon & Garfunkel sind zeitlos gute Musik und spricht Musikliebhaber aller Altersklassen an.A Tribute to Simon & Garfunkel – Duo GracelandSonntag, 5. November 201717:00 UhrLutherkirche U-Bahn HasenbuckSüdtiroler Platz 2090461 NürnbergDer MarktSpiegel verlost für das Konzert von Graceland in der Lutherkirche Nürnberg drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Graceland“ an gewinnspiel@marktspiegel.de oder eine Postkarte mit dem Kennwort ,,Graceland" an Verlag Der MarktSpiegel, Burgschmietstr. 2-4 in 90419 Nürnberg. Einsendeschluss ist der 26. Oktober 2017, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sie können aber auch gleich auf dieser Seite online mitmachen!