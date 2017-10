Karten gewinnen für Consumenta und Top Gala-Show der Faszination Pferd!

Spitzensport, Show und einzigartiges Messe-Erlebnis



NÜRNBERG/REGION (nf) - Schatzsuche auf der Consumenta (28. Oktober bis 5. November) und im vollen Galopp durchs Messezentrum bei der Faszination Pferd 2017 (31. Oktober bis 5. November)! Zwei absolute Highlights und Publikumslieblinge des Herbstes stehen vor der Tür. Das Beste: Der MarktSpiegel verlost Eintrittskarten für beide Veranstaltungen.

Die Consumenta lädt auch in diesem Jahr die Besucher dazu ein, Neues zu entdecken, beliebte Angebotsbereiche zu erforschen, sich bei verschiedenen Mitmachaktionen zu beteiligen und sich vom Angebot der Consumenta 2017 überraschen zu lassen. Vom 28. Oktober bis 5. November lädt die Consumenta zur Entdeckungstour ins Nürnberger Messezentrum ein. Über 1.000 Aussteller bieten in zehn Hallen ein Angebot rund um die Themen Bauen, Renovieren, Wohnen, Familienspaß, Gesundheit, kreative Hobbys, Mode, Heimtier, Haushalt, Kochen und Genießen sowie regionale Schätze. Ein weiteres Highlight im Consumenta-Kalender ist die internationale Erfindermesse iENA. Sie öffnet am 4. und 5. November für die Consumenta-Besucher ihre Tore und zeigt spannende Erfindungen. An diesen beiden Tagen gibt es bei der START-Messe Informationen und Hilfestellungen für Start-Ups, Unternehmer und Existenzgründer. Neu: Am 28. und 29. Oktober lädt die Consumenta zum ersten Nürnberger GIN-Market ein. Das Event rund um das Kultgetränk Gin-Tonic bietet den Besuchern einen Überblick über rund 200 verschiedene Gins und etwa zehn Tonics. Sogar ein Nürnberger Tonic-Water ist im Angebot. An der Gin-Bar können die Besucher den neuen Lieblings-Gin und die passende Kombination für sich entdecken.Die Faszination Pferd bringt die Reitsportelite nach Nürnberg. Mit seinem abwechslungsreichen Programm aus Turnieren, Shows und der angeschlossenen Messe richtet sich das Event an Reiter, Pferdesport-Interessierte und an alle, die die Leidenschaft für die eleganten Tiere erst für sich entdecken. Bei der letzten Qualifikationsrunde des NÜRNBERGER BURG-POKALS der Dressurreiter kommen erfolgreiche Reiter nach Nürnberg. Unter anderem wird Dorothee Schneider, die Deutsche Meisterin in der Kür und Mannschafts-Gold-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, in Nürnberg erwartet und auch Helen Langehanenberg, die mit ihrem Team bei den Olympischen Spielen in London Silber gewonnen hat, hat sich angekündigt. Auch Lisa-Maria Klössinger, die bei der U25-Europameisterschaft 2017 im Einzel und im Team Gold gewonnen hat, kommt in die Frankenhalle, darüber hinaus haben sich weitere erfolgreiche Dressurreiter wie Uta Gräf angekündigt. Das Finale des Bayernchampionats der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe lockt die 25 besten bayerischen Springreiter auf die Faszination Pferd. Bei den TOP GALA-Shows der Faszination Pferd (am 3. und 4. November) erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit sportlichen Highlights.Im Messebereich der Faszination Pferd gibt es Ausrüstung für den Pferdesport und Bekleidung, Stalleinrichtungen und Fahrsportangebote sowie verschiedene Organisationen des Pferdesports, die Informationen zu Themen wie Aus- und Weiterbildung sowie Reit-Touristikangebote präsentieren. Auch in Sachen Gesundheit für Pferd und Reiter bietet die Faszination Pferd verschiedene Angebote, wie Physiotherapie und Osteopathie für Pferde.Der MarktSpiegel verlost für die Consumenta im Messezentrum vom 28. Oktober bis 5. November 20 mal 2 Eintrittskarten. Achtung: Die Tickets müssen im Gewinnfall VOR dem Messebesuch unter www.consumenta.de/ticket vom Gewinner freigeschaltet werden. Dazu dient der persönliche Gutscheincode.Für die ,,Top Gala-Show“ der Faszination Pferd am Freitag, 3. November 2017 (19.30 Uhr), verlost der MarktSpiegel 6 mal 2 Eintrittskarten. Die Tickets berechtigten an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr auch zum Besuch der Messen Consumenta und Faszination Pferd.Wer Eintrittskarten gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de. Kennwort ,,Consumenta“ oder ,,Faszination Pferd“ bitte nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 23. Oktober 2017. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Oder gleich hier online mitmachen!