Kennen Sie diesen Herrn? Gestatten: Hans Schmidt!

zu guter Letzt nicht mehr zurückhalten, selbst eines zu verfassen. Es ist ein recht persönliches geworden - und so stellt der Autor es auch gerne hie und da persönlich vor.Dass der eigentlich in den Rentenstand gegangene - und auch in die ferne geschweifte (denn Schmidt und seine Partnerin lieben Fernreisen jenseits des Pauschaltourismus) Buchhändler sich inzwischen für die Aufgabe desgewinnen hat lassen, liegt sicher an seiner starken Verbundenheit mit dieser Stadt und ihren Belangen, den täglichen Sorgen der Einzelhändler im touristischen Juwel.Falls Sie neugierig auf seine Biographie geworden sind: Diese erhalten Sie beim Buchhändeler Ihres Vertrauens; das Buch trägt den Titel "". Ach ja, und es trägt den vollen Namen des Autors: