Nürnberg : Gesellschaftshaus Gartenstadt |

Ein riesen Spass für Groß und klein.

Die Alte Grosse Nürnberger Karnevalsgesellschaft 1904 e.V. hat ihren ersten Kinderfasching in dieser Seisson.

Unser Kinderfaschingsteam freut sich auf eueren Besuch und

hat sich wieder einiges einfallen lassen um mit euch einen schönen und lustigen Nachmittag zu verbringen.



Der Eintritt kostet 4€



Karten könnt ihr über unsere Homepage unter www.ak04-nuernberg.de reservieren oder direkt am Tag der Veranstaltung an der Kasse kaufen.