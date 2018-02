Kinderfasching der AK04

Unser 3. und letzter Kinderfasching in dieser Kampagne findet statt am 12.02.18 im Turnerbund St. Johannis Schnepfenreuther Hauptstr. 19 in Nürnberg.



Kommt zu uns, der Alte Grosse Nürnberger Karnevalsgesellschaft 1904 e.V.

und habt Spass bei unserem 3. Kinderfasching. Es werden mit euch wieder zahlreiche Spiele gemacht und es gibt auch viel Süßes. Zu Besuch haben wir das Kinderprinzenpaar aus Schwabach. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Unter http://www.ak04-nuernberg.de können Karten reserviert werden.

Karten gibt es auch über unsere Geschäftsstelle unter 0911 603093

und an der Tageskasse.



Auf eueren Besuch freut sich das Kinderfaschingsteam der AK04 und die Alte Grosse Nürnberger Karnevalsgesellschaft 1904 e.V.





Närrische Grüße

Jürgen Kühlwein

Präsident der AK04

praesident@ak04-nuernberg.de