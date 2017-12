Kinderfasching Nürnberg 2018 der Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V.

Kinderfasching - Kinderfaschingsball in Nürnberg; Beginn 14:30 Uhr ; Einlass 13:30 UhrSaal der Sportgaststätte SV Nürnberg-Reichelsdorf ; Schlößleinsgasse 9 ; 90453 NürnbergEintritt 3,50 EuroVeranstalter: Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V.Info-Telefonnummer: Vorstand Susi Zeilinger 01797063593 von 13:00 Uhr bis 19:00 UhrE-Mail: susi.zeilinger@arcor.deHomepage/Webseite:----------Kinderfasching - Kinderfaschingsball in Nürnberg; Beginn 14:30 Uhr ; Einlass 13:30 UhrSaal der Sportgaststätte SV Nürnberg-Reichelsdorf ; Schlößleinsgasse 9 ; 90453 NürnbergEintritt 3,50 EuroVeranstalter: Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V.Info-Telefonnummer: Vorstand Susi Zeilinger 01797063593 von 13:00 Uhr bis 19:00 UhrE-Mail: susi.zeilinger@arcor.deHomepage/Webseite:----------Kinderfasching; Beginn 14:30 Uhr ; Einlass 13:30 UhrGenossenschaftssaalbau Bauernfeind; Matthäus-Herrmann-Platz 2; 90471 NürnbergEintritt 3,50 EuroVeranstalter: Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V.Info-Telefonnummer: Vorstand Susi Zeilinger 01797063593 von 13:00 Uhr bis 19:00 UhrE-Mail: susi.zeilinger@arcor.deHomepage/Webseite:----------Kinderfasching - Kinderfaschingsball in Nürnberg; Beginn 14:30 Uhr ; Einlass 13:30 UhrSaal der Sportgaststätte SV Nürnberg-Reichelsdorf ; Schlößleinsgasse 9 ; 90453 NürnbergEintritt 3,50 EuroVeranstalter: Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V.Info-Telefonnummer: Vorstand Susi Zeilinger 01797063593 von 13:00 Uhr bis 19:00 UhrE-Mail: susi.zeilinger@arcor.deHomepage/Webseite:----------Kinderfasching - Kinderfaschingsball in Nürnberg; Beginn 14:30 Uhr ; Einlass 13:30 UhrSaal der Sportgaststätte SV Nürnberg-Reichelsdorf ; Schlößleinsgasse 9 ; 90453 NürnbergEintritt 3,50 EuroVeranstalter: Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V.Info-Telefonnummer: Vorstand Susi Zeilinger 01797063593 von 13:00 Uhr bis 19:00 UhrE-Mail: susi.zeilinger@arcor.deHomepage/Webseite:----------Kinderfasching; Beginn 14:30 Uhr ; Einlass 13:30 UhrGenossenschaftssaalbau Bauernfeind; Matthäus-Herrmann-Platz 2; 90471 NürnbergEintritt 3,50 EuroVeranstalter: Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V.Info-Telefonnummer: Vorstand Susi Zeilinger 01797063593 von 13:00 Uhr bis 19:00 UhrE-Mail: susi.zeilinger@arcor.deHomepage/Webseite:----------