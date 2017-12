Kindergartenbasar Frühjahr 2018 in Laufamholz

Im Evangelisches Gemeindehaus Am Doktorsfeld 13, Laufamholz

findet am Samstag,10.März 2018

von 10:00 bis 12:00 Uhrder Kindergartenbasar Frühjahr 2018 statt.Verkauf von Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 152,Spielsachen, Kinderfahrrädern etc. Keine Schuhe!!!MIT KUCHENVERKAUFElternbeiräte des evangelischen Kindergartens Laufamholz und Rehhofeb-laufamholz@gemeindeverein-laufamholz.de(Handy 0170-5013464)Freitag, 09.März 2018 zwischen12:00 - 15:00 Uhrev. Gemeindehaus in Nürnberg-Laufamholz, Am Doktorsfeld 13Samstag, 10.März 2018 zwischen 14:00 - 15:00 UhrDie ev. Kindergärten erhalten 20 Prozent des VerkaufserlösesFür nicht abgeholte Ware behalten die Kindergärten zusätzlich 20 Prozent ein.