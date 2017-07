Kinderzeitmaschine Brauner Bär und Seidenspinner

Brauner Bär und Seidenspinner

Mit selbstgemachten Farben malen wie Maria Sibylla Merian

Am Samstag, dem 8. Juli reisen die Altstadtfreunde mit der Kinderzeitmaschine wieder einige Jahrhunderte zurück. Diesmal ins 17. Jahrhundert, als Maria Sibylla Merian in Nürnberg gelebt hat. Um 14 Uhr geht's am Albrecht-Dürer-Platz los, die Unternehmung passt perfekt für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.Unter Anleitung und Betreuung des erfahrenen Kinderzeitmaschinen-Teams werden Farben her-gestellt, wie sie früher Albrecht Dürer und Maria Sibylla Merian für ihre Bilder verwendet haben und mit diesen wird auch gleich gemalt. Über Maria Sibylla Merian selbst gibt es natürlich auch viel zu erfahren. Wer war diese große Naturforscherin, die mit ihrer Familie eine Weile in Nürn-berg gelebt hat? Für damalige Verhältnisse war sie eine „merkwürdige" Frau, sammelte Käfer, Raupen und Schmetterlinge, beobachtete ihr Wachsen und malte und zeichnete sie. Später ging sie mit ihrer Tochter auf eine abenteuerliche Reise nach Surinam. Heute würde man sie als Powerfrau bezeichnen, so hat sie zum Beispiel ihre selbst hergestellten Farben verkauft. Was es mit dem Braunen Bär und dem Seidenspinner auf sich hat, wird auch aufgeklärt.Eltern und Großeltern können parallel zur Kinderzeitmaschine am Stadtspaziergang der Altstadt-freunde zum 300. Todesjahr von Maria Sibylla Merian teilnehmen. Dieser startet nur wenige Schritte entfernt auf der Burgfreiung.