Klangzauber: MarktSpiegel verlost 10x2 Freikarten für „Live am See“!

ERLANGEN (pm/mue) - Das idyllisch gelegene Festival-Gelände am Dechsendorfer Weiher bot bereits in den letzten Jahren einen perfekten Rahmen für ganz besondere Konzertabende bei „Live am See“.

Mit Haindling kehren heuer – am Samstag, 22. Juli, um 17.45 Uhr – Künstler auf die Bühne am See zurück, die schon in der Vergangenheit das dortige Publikum zu begeistern wussten. Hans-Jürgen Buchner und seine Mitstreiter kultivieren seit vielen Jahren ihren individuellen Musikstil, der geprägt ist von einer wilden Mixtur aus exotischen Klängen, Elementen aus der Volksmusik und einer riesigen Vielfalt an Instrumenten. Dementsprechend virtuos und versiert, aber auch ausgelassen und humorvoll geht es bei den großartigen Konzerten der Formation zu – der mit Songs wie „Lang scho nimmer g‘sehn“ oder „Paula“ auch schon echte Hits gelangen. Doch die sympathischen Niederbayern kommen nicht allein: Hans Well & Wellbappn, Kofelgschroa und Gankino Circus komplettieren das Programm der nunmehr zum Eintages-Festival erweiterten Veranstaltungsreihe. „2017 wollen wir die Konzertreihe nun auch musikalisch erweitern“, so Matthias Mayer, dessen Agentur MOTION Kommunikation die Veranstaltung organisiert: „Wir haben uns bewusst entschieden, den bisherigen musikalischen Kurs von ‚Live am See’ mit bekannten Bands aus Bayern und der Alpenregion auch in Zukunft fortzusetzen – eine musikalische Ausrichtung, die sich derzeit unter dem Schlagwort ,Heimatsound’ großer Beliebtheit erfreut“.Tickets für das komplett bestuhlte Festival gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online. Wer jeweils zwei Freikarten gewinnen möchte, schicke bitte eine Postkarte mit dem Kennwort „Live am See“ an Verlag Der MarktSpiegel, Burgschmietstr. 2-4 in 90419 Nürnberg. Unter gewinnspiel@marktspiegel.de ist auch eine Teilnahme per E-Mail möglich (Kennwort bitte als Betreff). Der Einsendeschluss ist Dienstag, der 18. Juli 2017. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Weitere Informationen im Internet unter: