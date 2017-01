Klaus Schamberger präsentiert 60 neue Gerichtsglossen

Seine bis 2012 unter dem Titel ,,Ich bitte um Milde" in der Nürnberger Abendzeitung publizierte Reihe ist Kult. Nun gibt es die Kolumnen des Schriftstellers und Frankenkenners erstmalig in Buchform.Das Amtsgericht Fürth lädt mit Unterstützung des ars vivendi verlags am 16. Februar zur Buchpräsentation von ,,Ich bitte um Milde" ein. Die Lesung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal 104 (1. Stock). Der Eintritt ist frei, eine Sitzplatzreservierung nicht möglich.• 60 bisher in Buchform unveröffentlichte Gerichtsglossen• Von realen Fällen der Region inspiriert• Texte von ,,Gerlinde,die Dackel-Schamanin"bis ,,Der fliegende Rentner im Omnibus" oder ,,Das Cappuccino-Attentat"Klaus SchambergerIch bitte um MildeGeschichtensammlung Klappenbroschur190 SeitenISBN 978-3-86913-769-8 € 15,00 [D] · € 15,90 [A]