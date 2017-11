Kneipen-Quartett 2018 gewinnen: Kneipen in Nürnberg und Erlangen entdecken

REGION – Kneipengänger aufgepasst: Wem es zu langweilig ist, immer bloß in die gleichen Stamm-Kneipen zu gehen, der kann jetzt viele neue Kneipen entdecken und dabei auch noch sparen: Wir verlosen je zehn Kneipen-Quartette für Nürnberg und Erlangen.

welche Kneipe bereits 1892 eröffnet wurde,

in welche mit 1.200 Gästen die meisten und mit nur 30 Gästen die wenigsten Menschen passen,

welche mit 25,8 Metern die längste oder mit nur 2 Metern die kürzeste Theke hat,

welche Kneipen mit 2 Euro das günstigste Bier anbietet

und welche Kneipe sagenhafte 580 verschiedene Getränke in der Karte hat.

Kartenspiel und Gutscheinheft in einem

Wo gibt es das Kneipen-Quartett?

Kneipenquartett für Nürnberg oder Erlangen gewinnen

Wer kennt es nicht, das gute alte Quartett-Spiel? Doch während die bunten Kartenspiele in Kindertagen Tiere, Autos oder Sportler zeigten, ist die Kneipen-Variante doch eher was für die großen Kinder. Die Kategorien lauten dementsprechend natürlich auch anders als zu Kinderzeiten: Neben der Thekenlänge messen sich die Kneipen in den Kategorien Eröffnungsjahr, Fassungsvermögen in Personen, Bierpreis (0,5 l), Getränkeanzahl und Entfernung zur Nürnberger Burg bzw. zum Erlanger Berg.Und dabei lässt sich manche Überraschung entdecken: So erfährt der geneigte Spieler z.B.,Welche das sind? Kneipen-Quartett spielen und herausfinden!Doch das Kneipen-Quartett ist mehr als bloß ein Kartenspiel: Auf jeder Karte stellt sich eine Kneipe vor und haut dazu gleich noch einen Gutschein mit raus. Je nach Location gibt es hier mal einen gratis Schnaps, mal zwei Cocktail zum Preis von einem oder auch ein vergünstigtes Hauptgericht. Damit lassen sich in Erlangen bis zu 113 Euro sparen und in Nürnberg sogar bis zu 151 Euro. So wird der Besuch in der neuen Kneipe gleich nochmal belohnt. Und natürlich eignet sich das Kneipen-Quartett dadurch perfekt zum Verschenken unterm Weihnachtsbaum.Das Kneipen-Quartett 2018 kann für 9,95 Euro online bestellt werden unter www.kneipen-quartett.de und ist bei verschiedenen Buchhändlern in Nürnberg und Erlangen erhältlich (z.B. Thalia Buchhaus Campe in der Karolinenstraße in Nürnberg oder am Hugenottenplatz in Erlangen, alle Händler unter www.kneipen-quartett.de ).Wer Lust auf das Kneipenquartett bekommen hat oder noch ein Geschenk für Weihnachten braucht, der sollte schnell bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eines von jeweils zehn Kneipen-Quartetts abräumen. Und so geht’s: Einfach am Ende dieses Beitrags die gewünschte Stadt auswählen und auf Mitmachen klicken. Alternativ ist auch eine Teilnahme über Facebook möglich. Dazu unter den Gewinnspielpost die gewünschte Stadt als Kommentar posten. Teilnahmeschluss ist der 10.12.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt schriftlich oder über Facebook.