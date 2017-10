Konditormeister vom Café Beer präsentiert sein erstes Backbuch und lädt zum Probieren ein

„Weihnachts-Hüftgold" von Martin Rößler



NÜRNBERG (nf) - Schon der Titel seines Buches ist sehr sympathisch: Mit ,,Hüftgold" - das erste Weihnachtsbackbuch von Nürnbergs Konditormeister Martin Rößler – freuen wir uns doch gleich doppelt mit dem Chef der Konditorei Café Beer in die Weihnachtszeit zu starten. Ein eindeutiges Ja zum sinnlichen Schlemmen! Martin Rößler präsentiert sein ,,Hüftgold" am 9. November live im Thalia-Buchhaus Campe.

Martin Rößler, auch als Fernsehkonditor aus „Wir in Bayern“ bekannt, stimmt in der Kulturlounge 3. OG im Thalia-Buchhaus CAMPE (Karolinenstraße 53) auf die Weihnachtsbäckerei ein. Gerne beantwortet er Fragen aus dem Publikum, gibt Tipps und Tricks rund ums Backen und lädt zum Probieren der süßen Köstlichkeiten ein.Wann? Donnerstag, 9. November 2017, ab 18.30 UhrEintritt: 5 Euro. Karten am ServiceCenter im 3. OG. , Infos und Reservierung unter Tel: 99208-87, service.campe@thalia.de undwww.thalia.de