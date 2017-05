Kultur-Tipp! Milena Moser im Literaturhaus

Nürnberg : Literaturhaus |

NÜRNBERG (mask) - Sie ist eine der erfolgreichsten Schweizer Schriftstellerinnen: die 1963 in Zürich geborene Milena Moser schuf Hörspiele, Bühnenstücke und Romane wie ihr fürs Kino verfilmtes Debüt „Die Putzfraueninsel“ (1991). Am Mittwoch, 17. Mai, liest sie um 20 Uhr im Literaturhaus Nürnberg (Luitpoldstraße 6) aus ihrem autobiografischen Buch „Hinter diesen blauen Bergen“ (Nagel & Kimche). Es geht um ihr neues Leben in den USA, die Liebe zu einem Künstler und amerikanischen Alltag zwischen Romantik und Realität.