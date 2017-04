„Kunst, Kultur und Genuss“ – Bürgerreise nach Kavala

Zu Beginn der Reise warten ein Sonderprogramm in der Partnerstadt Kavala und deren malerischen Altstadt sowie Ausflüge nach Xanthi und zum antiken Philippi, das zum Gemeindegebiet von Kavala gehört und 2016 in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen wurde, auf die Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer. Nach dem Aufenthalt in Kavala sind die pittoreske Halbinsel Chalkidiki und ein Ausflug per Schiff zur Halbinsel Athos mit ihren Klöstern vorgesehen, den Abschluss der Bürgerreise bildet ein Besichtigungsprogramm in Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, und in deren ländlicher Umgebung.Die Reise kostet 1.265 Euro pro Person im Doppelzimmer, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 180 Euro. An dem Ausflug nach Xanthi kann man zum Preis von 35 Euro teilnehmen.Weitere Informationen zu dieser Reise und zu den im Reisepreis enthaltenen Leistungen erteilt das Reisebüro Reiseglück, Tilsiter Straße 6c, Telefon 09 11 / 63 92 28, oder E-Mail reiseglueck@gmx.de. Auch die Anmeldung erfolgt über das Reisebüro Reiseglück.Weitere Informationen im Internet unterwww.nuernberg.de/internet/international/aktuell_49150.html