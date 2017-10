Nürnberg : Kulturladen Zeltnerschloss |

Nürnberg (li) Am Samstag, den 21. Oktober, 20 Uhr, live im Zeltner



Janet M. Christel and Band

Schottische Würze

Mit ihrer raffinierten Mischung aus Musik und Wort verleihen Janet M. Christel and Band Ihrem herbstlichen Abend eine besondere Würze . . . Eine musikalische Verführung.

Janet M. Christel (voc, fl, harm), Ralf Trautner (git, voc), Christian Barthel (acc, perc) und Jerry Röschmann (eb, perc, voc)



Vorverkauf: Kulturinformation, Königstr. 93, Tel.: 0911 / 231-40 00 und unter www.reservix.de.