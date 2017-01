Live-Streaming zur Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar

Nürnberg : Bildungszentrum |

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Amtseinführung von Donald Trump überträgt das Bildungszentrum (BZ) in Kooperation mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) am Freitag, 20. Januar, um 18 Uhr in einem Live-Streaming. Die Veranstaltung „Startschuss für Donald Trump“ findet im Bildungszentrum, Gewerbemuseumsplatz 2, Raum 3.11, statt.



Die Zeremonie umfasst den Amtseid des Präsidenten und Vizepräsidenten sowie die Antrittsrede. Danach diskutieren die Experten von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Prof. Dr. Andreas Falke, Prof. Dr. Heike Paul und Laura Vorberg über die Bedeutung dieser Wahl für Europa. Eine gute Portion Humor erhält das Publikum von der Amerikanerin Lois Bromfield mit ihrem Stand-up- Comedy-Programm.

Eine Anmeldung (Kurs Nr. 00013) ist unter www.bz.nuernberg.de oder im BZ-Servicebüro, Gewerbeplatzmuseum 1, möglich. Der Eintritt beträgt

6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich.