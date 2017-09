Macht und Pracht: Rund 7.500 Denkmale öffnen am 10. September ihre Türen!

Das aktuelle bundesweite Programm ist ab sofort unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden. Dort kann man sich alle teilnehmenden Denkmale einer Region anzeigen lassen, nach Denkmalkategorien suchen und über einen Merkzettel persönliche Denkmaltouren zusammenstellen. Die mobile Nutzung vor Ort ermöglicht eine kostenfreie App.Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days unter der Schirmherrschaft des Europarats. Alle 50 Länder der europäischen Kulturkonvention beteiligen sich im September und Oktober an dem Ereignis. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Tag des offenen Denkmals in Deutschland. Der große Erfolg des Tags des offenen Denkmals wird getragen vom partnerschaftlichen Miteinander der lokalen und regionalen Veranstalter wie Vereinen und Ehrenamtlichen, Kirchengemeinden, Denkmalbesitzern, Denkmalnutzern und Denkmalbehörden.In Nürnberg können Besucher u.a. hinter die Kulissen folgender Denkmäler blicken:Kaisermacht und Seelenheil, Stiftung und Bau der Frauenkirche, Macht und Pracht im Dorf Großgründlach, Herrensitz Hallerschloss in Mögeldorf, das Wohnstallhaus in Stein (Asbacher Weg 3), St. Johannis Friedhof, St. Rochus Friedhof, Mittelalterliche Nürnberger Pfarrhäuser (Lorenzer Platz, ab 11 Uhr), Pellerhaus (Egidienplatz).Welches Nürnberger Gebäude könnte den Titel des Tags des offenen Denkmals „Macht und Pracht“ besser treffen als das Pellerhaus? Der aus Radolfzell am Bodensee stammende Großkaufmann Martin Peller ließ sich den prunkvollen Palast am Egidienberg zwischen 1602 und 1605 durch Jakob Wolff d. Ä. errichten. Wie sein Schwiegervater Bartholomäus Viatis wurde Peller von der führenden Schicht der Reichsstadt stets als „Emporkömmling“ betrachtet. Mochten beide auch noch so geschäftstüchtig sein, gesellschaftlich konnten sie sich nie völlig durchsetzen und hatten stets ihre Neider.Peller zog sich den Unmut des Rats zu, als er aus „Fürwitz und Hochmut“ daran ging, die Anhöhe eines der schönsten Plätze der Stadt mit einem Haus zu krönen, das in der Nürnberger Baugeschichte ohne Beispiel war, eines, das die Sitze der alten Geschlechter an Prunk bei weitem übertraf. Mit seiner reich verzierten Fassade im Stil der ausgehenden Renaissance und seinem prächtigen Innenhof galt es als das herausragende Nürnberger Bürgerhaus. Insbesondere im 19. Jahrhundert erlangte es Weltgeltung und war das am häufigsten abgebildete Nürnberger Gebäude.Anders als vergleichbar zerstörte Denkmäler (Kaiserstallung, Tucherschloss, Wolff’sches Rathaus) wurde das Pellerhaus in den 1950er Jahren nach seiner teilweisen Zerstörung nicht rekonstruiert, sondern unter Verwendung von Originalteilen modern aufgebaut. Der Gesamtkomplex, also auch die moderne Ergänzung, steht heute unter Denkmalschutz. Seit 2009 betreiben die Altstadtfreunde den Wiederaufbau des Hofes, wobei die Sandsteinarbeiten mit der Errichtung des Schaugiebels kurz vor dem Abschluss stehen.