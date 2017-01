Nürnberg : actcenter e.V. |

Erstaunliche, gefühlvolle Momente gespickt mit Humor, direkt und ehrlich.



Sein Programm ist eine Liebeserklärung an die Zauberkunst und zeigt ihnen die bunten

Seiten der Magie. Sie werden acht Wunder erleben, wie sie unterschiedlicher nicht

sein können und trotzdem haben sie etwas gemeinsam: sie sind unerklärlich.

Gedanken werden gelesen, Fingerfertigkeit wird zur Leichtigkeit und Alltagsgegenstände

verwandeln sich in magische Requisiten.

Alexander Lehmanns neues Programm beginnt bereits beim Betreten des Theaters,

kunstvoll werden sie begrüßt und all ihre Sinne verwöhnt. Sie werden das Gefühl

haben den Künstler privat kennenzulernen und schnell wird klar: aus diesem Gefühl

wird Realität.

Alexander hat ein Ziel: den Alltag für einige Augenblicke verschwinden zu lassen und

gemeinsam mit Ihnen eine einzigartige Geschichte zu erleben. Kein Abend gleicht

dem Anderen, denn er lebt von Ihnen – dem Publikum



Tickets:



AK: € 16,- / € 11,- ermäßigt



Termin: Sonntag, 19.02.2017, 17:00 (Einlaß 16:30)