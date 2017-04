Mai-Ausflug im Oldtimer: Stadtrundfahrten mit der Straßenbahnlinie 13 starten in eine neue Saison

Wie das geht, wissen die Reiseleiter vom Verein der Nürnberger Gästeführer, die jede Rundfahrt mit ihrem Wissen bereichern. Stadt, Land, Straßenbahn DokuZentrum, Knoblauchsland und Männleinlaufen auf einer Tour erleben – das geht nur mit der Linie 13. Pünktlich um 10.00 Uhr erwartet eine Straßenbahn aus den 1960er Jahren am Nürnberger Hauptbahnhof ihre Fahrgäste.Bereits auf dem ersten Teilstück der Fahrt – vorbei an der Meistersingerhalle, dem Luitpoldhain bis zum Doku-Zentrum – weiß der Gästeführer über die GeschichteNürnbergs zu berichten. Nach einem kurzen Schnupperaufenthalt im Historischen Straßenbahndepot St. Peter führt die Tour in diesem Jahr erstmalig über denRathenauplatz zur neuen Endhaltestelle Am Wegfeld im Knoblauchsland. Dort erfahren Mitreisende alles über den Gemüsegarten Nürnbergs. Im Anschluss geht es zur Haltestelle Tiergärtnertor. Hier schließt sich ein Spaziergang über die Burg zum Hauptmarkt an, wo es um 12.00 Uhr mittags das Männleinlaufen an der Frauenkirche zu bestaunen gibt. Wer auf den Spaziergang lieber verzichten möchte, kann auch mit der Oldtimerbahn zurück zum Hauptbahnhof fahren.Die Fahrt dauert rund 120 Minuten, kostet 16 Euro für Erwachsene und 12,00 Euro für Kinder. Treffpunkt ist montags, um 10.00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Cder Linie 9 am Nürnberger Hauptbahnhof. Eine Anmeldung unter www.vag.de/veranstaltung oder unter der Rufnummer 0911/283-4646 ist erforderlich.Die Fahrkarten können beim Schaffner im Fahrzeug oder in der NÜRNBERGINFO in der Königstraße 93 erworben werden. Sollte eine Fahrt nicht ausgebucht sein, werden die freien Plätze vor Ort noch verkauft.